ROMA – Francesco Chiofalo sta vivendo momenti di angoscia e con lui i suoi fan. Il personaggio televisivo, noto soprattutto per la sua partecipazione al reality Temptation Island, ha pubblicato un post su Instagram in cui rivela di aver da poco scoperto di avere un tumore la cervello.

In un video sulla piattaforma social, Francesco Chiofalo spiega di averlo scoperto per caso, dopo essere finito in ospedale per accertamenti in seguito a quello che lui stesso definisce un “piccolo incidente stradale”. Lì dagli esami i medici hanno scoperto una grossa macchia bianca nel suo cervello: una massa tumorale dal diametro di 5 centimetri.

Ecco quanto racconta lo stesso Chiofalo su Instagram: “Premetto che con questo video non voglio fare pena a nessuno e non sto scherzando”, sottolinea. “C’è stato un incidente un po’ di giorni fa e sono andato al pronto soccorso, un piccolo incidente stradale. Sono andato lì per farmi refertare, avevo un labbro gonfio e avevo preso un piccolo colpo in testa, niente di grave. Mi visitano, mi fanno tutti i controlli necessari e poi mi lasciano in sala di attesa. Lì si avvicina un dottore che mi dice di aver trovato nel mio cervello una macchia molto grossa. Mi chiedono se ne sapessi qualcosa. io non sapevo di cosa stesse parlando, no, cazzo, non ne sapevo nulla. Fanno ulteriori esami, mi trattengono lì, e scoprono che quella macchia che ho in testa è un tumore al cervello, del diametro di 5 centimetri, enorme, come una palla da biliardo. Grosso quanto una cazzo di palla da biliardo. Ho scoperto di essere malato di tumore al cervello a 29 anni. Un tumore al cervello gigantesco. Dovrò subito operarmi dopo le feste di Natale, per provare a levarlo. I dottori mi hanno detto che l’operazione durerà 18 ore, e bisogna considerare che dopo 10 ore un’operazione viene considerata rischiosa. L’operazione ha l’80% di rischi di invalidità permanente, tipo cecità, paralisi, demenza. Dovrò operarmi intorno al 7-10 di gennaio”.

Quindi il giovane personaggio tv si sfoga: “Inutile dire che sono incazzato, che ce l’ho con il mondo. Mi chiedo perché proprio io, perché sia stato così sfortunato. Ma ormai è inutile, è così, sono fregato, devo farla per forza, per quanto sia pericolosa e non voglia farla, non ho alternativa […] Per Natale mi piacerebbe venisse qualcuno a dirmi che è tutto uno scherzo, che non è vero niente, ma questo non succederà mai. Scusate se in questo periodo non starò più molto sui social. Farò quello che mi sento di fare, ma sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima”.