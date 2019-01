ROMA – Francesco Chiofalo operato di tumore al cervello, l’ex Selvaggia Roma insultata dai fan: “Neanche un pensiero”. L’ex concorrente di Temptation Island sarebbe stata duramente attaccata dai follower, rea, a loro dire, di non aver pubblicato un pensiero dedicato a Francesco nelle lunghe ore dell’intervento.

Come riporta il sito Bitchyf, Selvaggia, che al momento ha reso privato il profilo Instagram, avrebbe risposto così a chi la criticava: “Vorrei essere rispettata, perché dovrei fare una cosa contro voglia? Solo perché voi mi chiedete di farla? Dovrei essere falsa e fare una storia dicendo povero Fra? Ho parlato con mia madre, la mia famiglia, Luca! Ci dispiace a tutti. Ma di certo, non faccio una storia per accontentare voi”.

Poi, sempre come riporta il sito Bitchyf, Selvaggia avrebbe anche scritto un commento a un utente, poi cancellato: “Io ho avuto molti morti in famiglia di tumore maligno. Come cavolo ti permetti come del resto della gente venire da me e augurarmi la morte. Sei una schifosa. E io non parlo per una persona che non fa altro che giocarci su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è aver fatto storie e aver giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone che sono morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no. Conosciamo bene il soggetto in famiglia. E sapevamo molte cose su questo caso. Ora tu vieni qui a rompermi le scatole a me e darmi fastidio perché non dico una frase per lui. Dovresti sotterrare la tua testa sotto la sabbia e vergognarti a vita. Mi avete proprio stufato”. E su Twitter, dove è apparso il presunto screenshot del commento ripreso dal sito di gossip, le presunte parole di Selvaggia hanno infiammato la polemica.