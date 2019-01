ROMA – “Spero che questa non sia l’ultima volta che vedrete il mio faccione nelle storie di Instagram – ha detto l’ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo poche ore prima dell’operazione delicata e necessaria per via di un tumore al cervello – e spero magari di guardare questo video un domani e riderci sopra, come un vecchio ricordo. Non voglio fare il patetico o scenate del genere, voglio semplicemente dirvi che vi ringrazio per l’affetto che mi avete dato – ha spiegato commosso – per me è stato importantissimo”.

“Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia – ha detto commosso Chiofalo nel video pubblicato su Instagram – Il mio profilo verrà dato a una persona di fiducia che vi farà sapere l’esito dell’operazione. Da questo momento passa a una persona fidata. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dato, non sapete quanto è stato importante. Domani mi opero al San Camillo (Roma, ndr), padiglione Lancianisi, secondo piano. Qui ci sarà la mia famiglia e i miei amici, se volete venirgli a fare un saluto sarete ben accetti”.

L’operazione è iniziata oggi, mercoledì 9 gennaio, intorno alle nove e durerà 18 ore.