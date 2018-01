ROMA – Gaffe di Francesco Monte a Verissimo dove si è raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin. L’ex tronista è pronto per partire a L’Isola dei Famosi, ma non sono mancate le domande sulla sua storia, ormai finita, con Cecilia Rodriguez. “È ovvio che non è che non provi più alcun sentimento, sto cercando di andare avanti, è una di quelle situazioni in cui cerchi di dimenticare qualcosa anche contro il tuo volere”, ha spiegato. Quindi la gaffe: “E’ una persona che amo”. Poi si è corretto coniugando il verbo al passato.

Poi ha dichiarato di non aver voluto più vedere, per quanto possibile, quello che è accaduto tra Cecilia e Ignazio, e quando Silvia parla della scena dell’armadio lui chiarisce: “Ne ho sentito parlare, ho saputo che hanno dato spiegazioni, ma a me non interessa”.

Francesco ha spiegato che quello che è accaduto per lui è stato un brutto colpo, confessa di non aver mai avuto discussioni serie con Cecilia, che i loro screzi sono sempre stati legati a problemi da poco, non hanno mai avuto crisi, pensavano anche a sposarsi e ad avere figli, fino a quando non ha partecipato al Grande Fratello Vip 2. Cecilia ha raccontato che lei si è sentita trascurata e lui replica: «Sono una persona generosa, come lo è lei, ma ultimamente mi sono concentrato sui miei progetti lavorativi e questo forse l’ha fatta sentire in secondo piano”.