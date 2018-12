ROMA – Natale con le rispettive famiglie per Giulia Salemi e Francesco Monte. I due per le feste si sono separati: lei in Val di Fassa, sulla neve, lui a Taranto. Mentre l’influencer si diverte tra discese con gli sci l’ex tronista si rilassa in casa.

“L’energia della montagna è davvero unica, mi fa stare meglio – scrive Giulia nelle sue Instagram stories – Mi ripulisce l’anima, porta via i brutti pensieri, mi fa passare lo stress e mi trasmette felicità. Pazzesco”, ma poco dopo i pensieri sono tutti per Francesco, che non vede l’ora di rivedere: “Miss you Bambi”.

Il messaggio in questione è stato condiviso dalla showgirl nella sua sezione dedicata alla storia a corredo di una foto che li ritrae abbracciati. Un modo dunque per dimostrare una volta di più, come spesso avviene, tutto quello che è il suo amore per il modello. Insomma, si tratta di una soluzione utile anche a mettere fuori gioco, per così dire, tutti quelli che avevano dubitato del loro amore durante l’esperienza nel reality show. La coppia è solida e non ha intenzione di fermarsi.

Natale da separati, dunque, ma a Capodanno i festeggiamenti saranno piccanti.