ROMA – Il bel Francesco Monte sembra finalmente aver superato la delusione amorosa avuta con Cecilia Rodriguez, che lo aveva lasciato in diretta tv al Grande Fratello Vip per buttarsi tra le braccia di Ignazio Moser.

Da tempo si vocifera su chi riuscirà a ricucire il cuore infranto dell’ex tronista di Uomini e Donne e si è spesso parlato di un nuovo flirt con una ragazza mora. Ma ora spunta una foto su Instagram che immortala Monte all’aeroporto in compagnia dell’ex concorrente del Gf Mary Falconieri.

Troppe le coincidenze per non pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Nella foto, pubblicata dalla stessa gieffina i due sono immortalati abbracciati in aeroporto, in partenza per il Salento.

Lei, tra l’altro, ha appena detto addio dopo due anni d’amore al suo Giovanni Angiolini. I due si erano incontrati nel 2015 nella Casa di Cinecittà e da allora non si erano più lasciati, tanto da progettare di metter su famiglia. Poi, ad un passo dalle nozze, la rottura. Proprio come Chechu e Francesco, ma in senso contrario.

Nessuno dei due al momento conferma o smentisce la relazione. Ma intanto il gossip impazza.