ROMA – La storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte, la coppia nata durante l’Isola dei Famosi, è ufficialmente finita. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] “Oggi posso dire che non conosco Francesco Monte. Quando è finita la mia storia con lui? Dovrei dire ‘Quando è iniziata?’”, ha confidato la ex Madre Natura alle pagine di Chi: “Ho paura di aver vissuto un film, un viaggio solo mio. Io c’ero, ci sono stata, ho creduto alle sue parole soprattutto quando eravamo sull’Isola. Poi tutto è cambiato”.

Alle dichiarazioni di Paola Di Benedetto seguono quelle di Francesco Monte, affidate ad un post su Instagram e volte a chiarire il suo punto di vista in merito.

“Io e Paola non stiamo più insieme, le motivazioni restano private quindi vi chiedo la cortesia di accettare e farvi bastare questo” precisa l’ex di Cecilia Rodriguez, desideroso di chiarire la sua posizione più per i fan ai quali si rivolge che per la ormai ex compagna.

“Come due persone mature abbiamo mantenuto un rapporto civile e di rispetto reciproco. Come in ogni coppia e rapporto ciò che porta due persone a prendere strade diverse è giusto che resti nell’intimità della propria vita privata, proprio come ho sempre fatto e gestito tutte le mie situazioni personali. Sono certo che capirete e vi ringrazio anticipatamente”.