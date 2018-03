Francesco Monte e Paola Di Benedetto, il racconto della prima notte insieme

ROMA – Il settimanale Spy pubblica le prime foto “rubate” a Paola Di Benedetto e Francesco Monte.

Le immagini mostrano momenti di intimità dei due ex naufraghi: carezze, abbracci, sguardi e romantici, segnali inequivocabili di due persone innamorate.

Spy ha seguito tutte le mosse di Monte: l’ex tronista è arrivato a Milano ed è andato fuori dall’Hotel Studios, a Cologno, accanto agli studi Mediaset dove va in onda, in diretta, il reality show e dove alloggiava Paola Di Benedetto. Le ha fatto consegnare un mazzo di rose rosse e un biglietto romantico chiedendole un appuntamento: lei ancora non sapeva che Monte era fuori ad aspettarla. Quando si sono visti, intorno a mezzanotte, la felicità era negli occhi di entrambi.

“Ora sono felice”, dice Francesco Monte a Spy. “Questa storia è ancora più bella di come immaginavo, una nuova vita”. Ora l’ex tronista potrà finalmente mettersi alle spalle il canna-gate che lo ha coinvolto e dimenticare l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez.

Francesco e Paola si erano già visti lo scorso lunedì, immediatamente dopo il rientro di lei in studio. Lei, subito dopo l’ospitata, era corsa immediatamente da lui ed aveva immortalato su Instagram la foto di un abbraccio, il primo dopo la lontananza forzata.