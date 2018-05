Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati? Lei su Instagram: “Ci sono momenti…”

ROMA – Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati? Da giorni su Instagram le voci si rincorrono: Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati.

Lei, via Instagram, spiega:

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati?

“Come ve lo posso dire? Ci sono momenti nella vita privata delle persone che vanno rispettati. So che la gente si affeziona al personaggio, alla coppia, però ci sono dei momenti e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta. Io confido anche nell’intelligenza delle persone. Non è che se non ci vedete, c’è chissà quale strategia di marketing dietro. A parte che lui lavora spesso sempre in giro per l’Italia, anche io, e niente…confido nell’intelligenza delle persone! A volte spero non ci sia bisogno di parlare più di tanto. Chiuso il discorso”.

