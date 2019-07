Francesco Sarcina-Clizia Incorvaia, la versione di Riccardo Scamarcio

ROMA – Riccardo Scamarcio prova a fare chiarezza sul caso Francesco Sarcina-Clizia Incorvaia. Che caso? Il presunto scandalo dell’estate: quindi il presunto tradimento di Clizia Incorvaia con Riccardo Scamarcio.

Vero? No? Sì? Parla Scamarcio. O almeno il settimanale Oggi riporta alcune sue parole: “È una storia che non sta né in cielo né in terra! Inventata di sana pianta da Clizia”.

“Ho incontrato Riccardo qualche giorno fa – racconta un amico di Scamarcio a “Oggi” – Mi è apparso sereno e rilassato. Sulla questione “corna” mi ha liquidato con queste poche ma significative parole”.

La versione di Scamarcio, raccolta dal suo amico, è questa “Riccardo mi ha detto: Devi sapere che Clizia era ossessionata dal mio rapporto con Francesco. Noi avevamo una complicità che raramente si stabilisce in un’amicizia. Ci capivamo al volo, avevamo le stesse passioni ed eravamo in grado di anticipare l’uno le azioni dell’altro. La Incorvaia non tollerava il nostro affetto e ha deciso di farmela pagare. È stata lei, a causa della sua gelosia patologica, a creare tutto questo casino rivelando a Francesco una passione che tra me e lei non si è mai consumata. Se la sua intenzione era quella di uccidere per sempre un’amicizia devo dire che non avrebbe potuto trovare modo migliore per farlo”.

Fonte: Oggi.