Francesco Totti e il post su Instagram per papà Enzo: “Auguri, mi manchi”

Per Francesco Totti è la prima festa del papà senza il papà, Enzo, morto a ottobre per alcune complicazioni legate al Covid.

Così su Instagram Totti ha voluto lasciare un messaggio per il papà.

Uno foto, quella pubblicata dall’ex capitano della Roma, che lo immortala insieme al padre e al piccolo Cristian. “Auguri, mi manchi”, scrive Francesco. Poco dopo poi Totti ha voluto condividere anche una foto con la figlia Chanel. Insomma: quest’anno per Totti sarà una festa del papà diversa ma a rincuorarlo sicuramente ci sarà l’affetto dei tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Pietro Castellitto: “Totti mi ha salvato dalla paura della morte”

“Io quando ero piccolo avevo una immotivata paura della morte, ero terrorizzato dalle ambulanze, la esorcizzavo pensando a Totti. Credo sia l’archetipo della paura della fine, la nostra rete di salvataggio, per tutti i tifosi, anche non di fede romanista”.

Pietro Castellitto, che ha impersonato Francesco Totti nella serie “Speravo de morì prima”, in onda su Sky Atlantic, parla in collegamento web con gli altri protagonisti dallo stadio Olimpico.

La moglie del fuoriclasse, Ilary Blasi, è interpretata da Greta Scarano.

“Sono cresciuto con il poster del Capitano in camera. Ho iniziato a sedermi su queste poltroncine da piccolino. Con il poster ci parlavo. Ho avuto modo di incontrarlo durante i provini e le riprese. Ho ritrovato recentemente un diario in cui in una pagina commento una partita: è dedicata a Totti, avevo 9 anni, è piena di superlativi. Scrivevo: è come l’inchiostro senza penna, l’unico capitano, il calcio non avrebbe avuto senso senza di lui”, racconta Castellitto.

“Totti è un personaggio estremamente loquace, consapevole del mito che è, e fa di tutto per metterti a tuo agio”, sottolinea, “ama divertirsi e ha una sua intelligenza particolare”.

E ancora: “E’ rimasto fedele alla sua casacca, sempre: la lealtà ti fa amare da tutti le altri calciatori nella storia di questa disciplina”.