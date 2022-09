Francesco Totti e Ilary Blasi sotto lo stesso tetto in attesa della separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti, almeno per il momento, sarebbero tornati a vivere insieme sotto lo stesso tetto (la villa all’Eur). E’ questa l’ultima indiscrezione sul caso dell’estate.

In attesa dei prossimi sviluppi legali, raccontano le cronache, i due sarebbero nella stessa casa con rapporti che vengono definiti “civili ma distaccati”.

Totti: “Guai a chi tocca Ilary. Se avesse fatto qualcosa in più non mi sarei allontanato”

Alex Nuccetelli è un pr romano amico di vecchia data dell’ex capitano della Roma. Nuccetelli negli scorsi giorni ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera. Il pr ha parlato a nome dell’ex capitano della Roma: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo 20 anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo”.

“Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato” ha aggiunto Totti.