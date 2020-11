Franco Trentalance, rubrica su Escort Advisor: “Vi spiego io come sedurre una donna”

Franco Trentalance torna a grande richiesta con la sua rubrica con i suggerimenti sulla sessualità e la seduzione ne “Le Cronache di Escort Advisor”.

L’ex attore a luci rosse ha deciso di rinnovare la sua rubrica composta da quattro video. Con il suo tono di voce inconfondibile e la simpatia che lo rende uno dei personaggi più amati, torna ad esplorare quelli che sono i capisaldi della sessualità, della seduzione e del sempre intricato rapporto tra uomo e donna.

“Sedurre è una cosa potenzialmente alla portata di tutti, per questo motivo uomini e donne, spesso fanno i fenomeni – spiega Trentalance – In realtà, ognuno di noi può migliorare e perfezionarsi sempre, soprattutto attraverso il confronto e l’elasticità mentale che è forse la prima qualità per essere bravi a sedurre qualcuno/a che ci piace. Ci sono alcune strategie ma bisogna esercitarsi come in uno sport, perché l’esperienza ha un ruolo fondamentale”.

Il primo capitolo riguarda il “Perché le donne se la tirano un pò… e forse fanno bene“. Uno sguardo esperto che parla dell’universo femminile agli uomini, consigliandoli su come interagire con le donne.

“Molto spesso quando a noi uomini piace una donna, ma lei non ci dà l’attenzione che vorremmo, siamo soliti dire: “Se la tira”. Dobbiamo però fare un distinguo. Se se la tira perché è arrogante e presuntuosa, non ci sono scuse, è una poveretta a livello umano. Se invece “il tirarsela” vuol dire appunto non darci attenzione, è utile fare alcune riflessioni sui relativi perché” dice Franco Trentalance.

Verrà pubblicato un contenuto a settimana per analizzare anche altri temi come il “Perché a letto raramente siamo noi stessi”. Anche “I 5 errori dell’uomo che approccia o corteggia male” e una delle domande che da sempre affligge l’universo maschile: “Frequentare una donna, quanto costa?”. (fonte Escort Advisor)