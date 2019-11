ROMA – Ha ragione Gabriel Garko a sottrarsi alle continue insinuazioni e richieste di fare coming out. Ne è convinto il direttore di Chi Alfonso Signorini che nello stesso numero che ospita la discussa intervista all’attore, scrive un editoriale in cui sposa appieno la sua presa di posizione.

“Sogno un mondo in cui non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede in camera da letto tra due persone”, ha dichiarato l’attore al settimanale a proposito dei gossip sul suo orientamento sessuale. E Signorini non ha dubbi: “Garko ha ragione: sogniamo tutti, insieme a lui, di vivere in un Paese dove non ci sia bisogno di dire con chi dividiamo il nostro letto, uomo o donna che sia”.

“Pensandoci bene – osserva il direttore – la discriminazione c’è ancora, eccome se c’è: avete mai visto un eterosessuale conquistare copertine o interviste televisive perché ammette di essere etero? Forse, pensandoci bene, anche tutta questa rincorsa al coming out pubblico oggi non fa che sottolineare un provincialismo che non ci fa onore”.

“I tempi sono cambiati – scrive ancora – I ragazzi e le ragazze di oggi non si pongono il problema di rivendicare la loro identità sessuale: tutto viene vissuto con più naturalezza, alla luce del sole. Per fortuna”.

Quindi Signorini ricorda il momento in cui fu lui a fare coming out, tanti anni fa. Fu un momento difficile, ma importante per tutti coloro i quali all’epoca non riuscivano a vivere con serenità la medesima condizione. Oggi non è più così, conclude il giornalista, “Garko ce lo ricorda nel suo bel libro che vada a letto con un uomo o con una donna, nulla cambia di lui, della sua persona, del suo essere”.

