ROMA – Gabriel Garko si è sposato? E se sì, con chi? Il settimanale Chi ha paparazzato l’attore ed ex modello e ha notato un dettaglio: al dito c’è una fede. Possibile che una persona sempre sotto i riflettori sia riuscita a compiere un gesto simile passando del tutto inosservato? E poi nessuno sa chi sia la sua dolce metà, e nemmeno ci sono persone sospette…

“Sono fidanzato da un po’ di tempo – aveva dichiarato a giugno Garko, sempre a Chi – Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti. Con chi ho questi progetti? Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato. Posso solo dirle che sono contento e appagato”.

Gabriel Garko e la smentita su Gabriele Rossi.

Nei mesi scorsi si era sparsa voce di una possibile relazione con Gabriele Rossi, ma era stato proprio Garko a buttare acqua sul fuoco: “Lui è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. Se fosse quello che la gente pensa? So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente”.