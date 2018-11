ROMA – Uno sfondo tutto nero e, nella didascalia, un cuoricino. Ma nessun dettaglio. E’ bastata questa immagine, apparsa sul suo profilo Instagram, per far intuire ai fan che era successo qualcosa di brutto a Gabriele Cirilli. Tra i commenti moltissimi fan hanno chiesto cosa fosse successo, ma qualcuno, probabilmente vicino al popolare comico abruzzese, ha fatto capire che era scomparsa la madre. A quel punto sono scattati le condoglianze e i messaggi d’affetto a Cirilli. Si chiamava Augusta la madre del comico ed è deceduta martedì 6 novembre.

I funerali si sono svolti mercoledì nella parrocchia di San Francesco di Paola a Sulmona, città natale del comico che, dopo il lutto che l’ha colpito, ha deciso di rinviare uno spettacolo in programma per l’8 novembre sera a Pescara.

La signora Augusta Zanni aveva 83 anni ed era diventata nota grazie alle gag del figlio, che diverse volte l’ha citata nei suoi sketch come ‘Sora Augusta’, sempre pronta a cucinare per il figlio e la troupe. Gabriele Cirilli era molto legato a lei, che aveva lavorato come volontaria nella Croce Rossa e che recentemente aveva anche partecipato a due suoi spettacoli andati in scena a Sulmona, la città che oggi le ha dato l’ultimo saluto.