Gabry Ponte diventa papà: la FOTO su Instagram con in braccio la figlia Alice

Gabry Ponte diventa papà: è lo stesso dj e producer ad annunciare il lieto evento postando una foto su Instagram mentre stringe tra le braccia la sua prima figlia Alice.

Era stato sempre Ponte ad annunciare l’arrivo della cicogna a fine marzo, postando la foto della prima ecografia. La piccola Alice sembra godere di ottima salute, pesa due chili e novecento grammi.

Gabry Ponte papà dopo l’intervento al cuore

Per Gabry Ponte è un momento di meritata felicità dopo le preoccupazioni legate ai suoi problemi di salute. Recentemente il musicista si è operato al cuore. Un intervento più volte rimandato, e che non poteva più aspettare.

Ponte ha poi tranquillizzato i fan postando una foto dal letto di ospedale. “Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto”.

Gabry Ponte, chi è la moglie

Sulla compagna di Gabry Ponte che lo ha reso padre resta però il mistero. Il dj torinese continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e a non voler esporre pubblicamente la donna che ama, tenendola al riparo da gossip e pettegolezzi.