ROMA – Silvia Provvedi e Francesco Monte potrebbero avere una storia nella casa del Grande Fratello Vip. A svelarlo è il settimanale Oggi che nella rubrica Pillole di Gossip parla di un presunto accordo stretto tra i due prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

A pochi giorni dal suo ingresso nel reality, la vita sentimentale della mora delle Donatella continua a riempire le riviste di gossip. Dopo la rottura con Fabrizio Corona la bella Silvia si era consolata a Formentera tra le braccia di Federico Chimirri, ex corteggiatore di Sara Affi Fella a Uomini e Donne. Per lei è stata solo una liaison estiva, tanto che al suo ingresso nella casa si è dichiarata assolutamente single. Ma per lui non è proprio così. Intervistato dal settimanale Spy, in edicola il 28 settembre, Chimirri ha spiegato: “Non abbiamo mai chiuso la storia”. E ha aggiunto: “Ora lei è nel reality e io ho a casa mia i suoi vestiti”.

Se ne dovrà fare una ragione quando vedrà la Provvedi tra le braccia del bel Monte, se è vero quanto svelato da Oggi. “A Milano – si legge sulla rivista – si mormora che (Monte e la Provvedi, ndr) si siano accordati prima di entrare nella casa al fine di inscenare un flirt”.