ROMA – Galeotto fu il bacio al Maurizio Costanzo Show. Tanto è bastato ai fan di Uomini & Donne per tornare a sperare in un ritorno di fiamma tra la mitica Gemma Galgani e il suo ex Giorgio Manetti.

La scorsa settimana i due protagonisti indiscussi del Trono Over di Maria De Filippi sono stati ospiti di Maurizio Costanzo. Lì hanno danzato teneramente e si sono scambiati un tenero bacio sulle note della canzone dei Pooh “Noi due nel mondo e nell’anima”. Poi hanno commentato a freddo le loro sensazioni sul Magazine di Uomini & Donne. Ma a quanto pare non sono le stesse.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Gemma parla di emozioni forti, mostrandosi ancora una volta cotta di lui:

“Il ballo è stata una grande emozione. Il Dottor Costanzo ci ha fatto ripercorrere, attraverso delle immagini, i momenti salienti della nostra storia d’amore. In quel preciso istante stavo soffrendo ma, per la prima volta, non riuscivo ad esprimere quello che provavo. Rivedere i momenti importanti della mia storia d’amore mi ha raggelata. Poi, ho sentito intonare la canzone dei Pooh e con l’entusiasmo che mi contraddistingue sempre ho capito che la musica mi portava verso di lui, l’ho guardato negli occhi e gli ho chiesto, senza vergogna, se avesse voluto ballare con me. Lui ha accettato”.

Decisamente meno emotivo il commento di Giorgio:

“Al Maurizio Costanzo Show c’è una bellissima atmosfera, Gemma mi era seduta accanto e io mi sono mostrato nei suoi confronti educato e premuroso, com’è mia abitudine comportarmi quando no al mio fianco una donna. Appena i Pooh hanno cominciato a intonare Noi due nel mondo e nell’anima, ho notato che Gemma mi guardava con quei suoi grandi occhi, sbattendo le ciglia. E allora ho pensato che potesse farle piacere ballare con me”.

Ma quel bacio per lui non ha significato granché: