Gennaro Lillio e lo sfogo su Instagram: crisi con Francesca De André?

ROMA – Cos’è successo, se è successo qualcosa, tra Gennaro Lillio e Francesca De André? Ad allarmare i fan è stato un duro sfogo di Gennaro su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello ha prima scritto una frase pronunciata da Sophia Loren, ovvero “Si può voler bene a tante persone. Ma l’amore, l’ammor è n’ata cos!”. Poi Gennaro ha preso spunto da queste parole e ha dato una sua definizione di amore: “Capirsi, complicità, trattarsi bene, trattarsi con educazione, coccolarsi, modi, rispettarsi e rispettare. Rispetto, rispetto, rispetto!”.

Cosa sarà successo? Chi è il bersaglio delle parole di Gennaro Lillio? Nessuno sa niente ma qualcuno già si chiede: è crisi con Francesca De André?

E’ presto per sbilanciarsi. E’ presto, sinceramente, per parlare di crisi. Ora non resta che aspettare le prossime ore per capirne qualcosa di più.

Fonte: Instagram.