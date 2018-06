OLBIA – George Clooney e Amal Alamuddin a zonzo in scooter per la Gallura. La coppia si trova in Sardegna da diversi giorni per le riprese dell’ultima impresa dell’attore americano, 57 anni, Comma 22 (in inglese Catch 22), [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] una serie televisiva coprodotta da Sky che verrà trasmessa nella prossima stagione invernale, e di cui Clooney è attore, produttore e regista.

Il set è all’aeroporto di Venafiorita, e così la coppia ha approfittato per fare qualche giro in Sardegna. I due sono stati avvistati nei giorni scorsi al ristorante e adesso anche in sella ad un grosso scooter, con tanto di guardie del corpo al seguito.

Il Daily Mail ha pubblicato in esclusiva le immagini dei coniugi Clooney in motorino. Ma pare che la parentesi sarda sia già finita. Sempre il tabloid inglese, infatti, ha pubblicato delle nuove foto con Clooney e Amal a spasso per Como, dove l’attore possiede Villa Oleandra, a Laglio.