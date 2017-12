ROMA – George Clooney e Amal, che classe! Regalano cuffie ai passeggeri in aereo per il pianto dei gemelli. Coppia glamour per antonomasia, George Clooney e la moglie Amal Alamuddin fanno onore al loro aplomb anche a 10mila metri di quota. Sì perché, ora che sono arrivati Ella e Alexander, i due gemelli più celebri del pianeta, viaggiare in aereo può essere un problema… per le orecchie e l’equilibrio dei compagni di viaggio.

Così, durante il volo che li portava a Londra dagli Stati Uniti, hanno pensato bene di regalare a ogni passeggero delle cuffiette anti-rumore che neutralizzasse il uè uè in stereofonia dei due augusti rampolli.

Chi si è visto assegnare l’auricolare sul volo di prima classe non ha resistito alla tentazione di condividere l’evento, in un attimo la notizia ha fatto il giro del mondo. Non era di certo il regista pulp Quentin Tarantino, anche lui beneficiato del simpatico cadeau, utile a una bella dormita. Il bon ton non è in ogni caso alternativo al senso degli affari: le cuffiette recavano impresso il brand Casamigos, la tequila che l’ex medico sciupafemmine di E. R. produce insieme ai suoi amici.