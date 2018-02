ROMA – Intervistato dall’amico David Letterman per il suo Late Show, George Clooeny ha confessato in diretta di aver conosciuto Amal grazie al lago di Como: “L’ho incontrata per la prima volta a casa mia, a Laglio nel luglio del 2013 – ha spiegato George – Ero in vacanza in Italia con la mia famiglia, mia madre e mio padre, poi si sono aggiunti a noi alcuni amici. Si è unito a noi anche il mio agente che mi ha telefonato dicendomi che sarebbe stato accompagnato da una sua amica, una donna che voleva conoscermi. Scherzando mi ha detto che non appena l’avrei conosciuta mi sarei innamorato di lei e sarebbe diventata mia moglie. È incredibile, ma è proprio quello che è accaduto”.

Decisivo il paesaggio romantico del lago di fronte al quale George e Amal hanno trascorso una notte intera a parlare. “Abbiamo trascorso una notte intera a chiacchierare dopo che tutti sono andati a letto – ricorda George con un sorriso – è stata un’esperienza molto romantica e particolare, visto che c’erano i miei genitori che dormivano poco distante. Lei doveva ripartire il giorno dopo per andare a Cannes, ma c’eravamo scambiati i numeri e promesso di rivederci”.