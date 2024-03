Gérard Depardieu è di nuovo nelle grane, ci sono ancora accuse contro la star del cinema francese per una presunta violenza sessuale sul set di un film. Gérard Xavier Marcel Depardieu (75) una volta era un’icona dello schermo, un idolo per milioni di persone. Tuttavia, scrive Tobias Bender sul giornale tedesco Bild, non ha più il suo status di eroe, non è nemmeno un eroe caduto. “Lui stesso è responsabile di questo declino a causa della sua mancanza di intuito e sfrontatezza. Ora è stata aperta una nuova indagine contro Depardieu per presunta violenza sessuale”.

Il caso, secondo il giornale tedesco, è quello di una donna di 53 anni, di nome Amélie, che ha intentato una causa contro Gérard Depardieu a Parigi il 23 febbraio per violenza sessuale e insulti sessisti. Lei accusa l’attore di averla molestata sessualmente durante le riprese del film nel 2021 “Les volets verts”, che nel cast include Anouk Grinberg and Fanny, a quanto ha detto martedì la procura di Parigi.

Secondo quanto riportato dai media francesi, Depardieu avrebbe causato disagio alla donna con numerosi commenti offensivi durante le riprese. Secondo le descrizioni, l’ha anche afferrata “brutalmente” e l’ha massaggiata “alla vita, allo stomaco e fino al seno”.

A quanto pare la presunta vittima di Depardieu non poteva difendersi da sola: le sue stesse guardie del corpo hanno dovuto fermare l’attore, si legge ancora.

Precsa il Guardian che mentre era seduta in un corridoio, l’attore l’ha “afferrata brutalmente”, l’ha immobilizzata tra le cosce con “una forza fenomenale” e “le ha massaggiato la vita e la pancia fino al seno”, ha detto.

L’avvocato della donna, Durrieu Diebolt, ha dichiarato: “All’epoca, non ha sporto denuncia perché non voleva rovinare il lavoro dei suoi colleghi e l’uscita del film, e la gentilezza della troupe cinematografica le ha permesso di pensare che fosse andrà tutto bene. Ma il trauma persisteva”.

Ed è riemerso lo scorso ottobre quando Depardieu ha pubblicato una lettera aperta in cui diceva: “Non ho mai e poi mai abusato di una donna”.

Dopo questi eventi, Amelie non ha più potuto lavorare e ha avuto attacchi di ansia e stress post-traumatico, ha detto l’avvocato.

Dal 2020 la magistratura indaga sul caso di stupro dell’attrice Charlotte Arnould ai danni dell’ex star del cinema. Più di una dozzina di altre donne lo hanno accusato di violenza e molestie sessuali.

Depardieu respinge tutte le accuse.