ROMA – Le foto che hanno mostrato Gerò Carraro, il compagno di Simona Ventura, in barca con un’altra donna, pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Chi, hanno fatto in fretta in giro dei media, arrivando prontamente agli occhi della conduttrice che non ha tardato a esprimere il suo commento.

Chi aveva scritto “Temptation Boat” in merito al servizio sull’imprenditore paparazzato a largo delle coste della Maddalena in Sardegna, titolo che ha alluso alla fedeltà delle coppie vip del reality in partenza nelle prossime settimane e condotto proprio da Simona Ventura.

Simona Ventura ha commentato su Instagram con ironia le foto del compagno svelando l’identità della donna che era con lui, ovvero il suo avvocato.

“E che scoop! Il mio fidanzato col mio avvocato, quello di Nicolò! Sono qui che sono in lacrime! Sto piangendo!” ha spiegato con tono sarcastico la conduttrice pubblicando tra le storie la copertina con le immagini “incriminate”.

Simona Ventura al timone di Temptation Island Vip

Una grande sfida professionale sta al momento tenendo occupata Simona Ventura in Sardegna. Come in molti già sanno, infatti, Maria De Filippi ha scelto proprio lei per il debutto della prima edizione di Temptation Island Vip che, viste le premesse, pare prospettarsi già un grande successo. Riuscirà SuperSimo a conquistare il cuore del pubblico del piccolo schermo proprio come, prima di lei, ha fatto Filippo Bisciglia nella versione Nip?

Tra le coppie in gara ci sarà anche il suo ex marito Stefano Bettarinicon la nuova fiamma Nicoletta Larini, di vent’anni più giovane di lui. E poi, ancora, tra le coppie protagoniste vi segnaliamo la presenza di Valeria Marini con il suo fidanzato Patrick, ma anche quella di Nilufar e Giordano, coppia nata nello studio di Uomini e donne.