ROMA – “Edoardo Scotti è tanta roba”. A mostrare particolare apprezzamento per il figlio del noto conduttore tv Gerry Scotti è la comunità Lgbt. In particolare il sito Il sito omosex bitchyf.it che gli ha dedicato un ritratto corredato di foto e promuovendolo così a nuova icona gay.

Edoardo Scotti è nato dal matrimonio tra il noto presentatore e l’ex moglie Patrizia Grosso. Classe 1992, Edoardo è nato il 10 marzo a Milano sotto il segno dei Pesci. Appassionato da sempre di cinema, ha vissuto per lungo tempo in America dove ha studiato regia.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

In Italia il figlio di Gerry Scotti è diventato noto al grande pubblico per aver ricoperto il ruolo di inviato durante l’edizione 2015 del programma “Lo show dei Record” trasmesso in prima serata su Canale 5.

Inutile nascondere che la sua partecipazione al programma, destò non poche polemiche e sospetti tra il popolo del web che lo etichettò come “raccomandato”. Ma a prendere le difese di Edoardo intervenne prontamente papà Gerry, sostenendo che la sua partecipazione, peraltro segretamente voluta dal regista Roberto Cenci, fu una scelta della produzione.

Ora il sito bitchyf.it ha voluto consacrarne la bellezza e la prestanza fisica, con le uniche 4 foto visibili dal suo profilo Instagram. “Bastano – conclude il blog – per farcelo amare e per desiderare di avere Gerry Scotti come suocero”.