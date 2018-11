ROMA – Non c’è pace per le sorelle Provvedi. Dopo lo sfibrante faccia a faccia tra Fabrizio Corona e Silvia, la mora delle Donatella, ora anche Giulia sembra non passarsela bene. La bionda del duo è ancora ignara ma pare che il suo fidanzato, il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, non si stia comportando granché bene mentre lei è rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip.

A lanciare la bomba di gossip è stata la social influencer Deianira Marzano che su Instagram ha raccontato di una serata “birichina” all’Hollywood, nota discoteca di Milano.

“Il 28 ottobre mi trovavo all’Hollywood – ha scritto l’influencer – a divertirmi con i miei amici e ci ho trovato Piergollo, il fidanzato della Donatella, che è venuto nel locale con i suoi compagni di squadra e ci ha provato per tutta la sera con le ragazze che erano al tavolo con me”.

L’indiscrezione poi si fa più velenosa: “Ma non solo – ha aggiunto la Marzano – si è messo a ballare in atteggiamenti molto intimi con una bruna, e a fine serata si è messo il cappuccio in testa e si è allontanato con lei dal locale”.