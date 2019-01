ROMA – Ghali e Mariacarla Boscono, questa la nuova coppia del 2019. Il trapper 25enne amato dai giovani ha pubblicato una story su Instagram in cui bacia la top model italiana Mariacarla, 38 anni, in spiaggia alle Maldive. Un modo molto social per annunciare la nuova relazione, anche se è ancora presto per parlare di fidanzamento ufficiale.

La foto apparsa sul social mostra i due abbracciati in spiaggia mentre si baciano dopo una partita a ping pong. I due si sarebbero conosciuti lo scorso 22 settembre all’amfAR Gala di Milano, ma la loro amicizia è rimasta top secret per mesi. Mariacarla infatti tiene molto alla sua privacy, soprattutto per proteggere la figlia Marialuca avuta dall’ex compagno Andrea Patti nel 2012.

Negli ultimi anni la Boscono era stata avvistata con Guido Senia, fondatore di un famoso night club di Ibiza, ma il suo status è sempre stato di single, almeno fino al bacio. D’altronde Mariacarla ha preso il posto della mamma di Ghali, di cui il trapper postava le foto su Instagram con tanto di dedica a “donna della sua vita”. Adesso dovrà esserci spazio per entrambe.