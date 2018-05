ROMA – “Ho avuto una relazione con il Ken Umano”. A rivelarlo è stato Giacomo Urtis, chirurgo dei Vip, che al settimanale Novella 2000 ha confessato tutti i dettagli della sua liaison con Rodrigo Alves, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che recentemente ha trascorso alcuni giorni nella casa del Grande Fratello, come ospite speciale.

Urtis, ex naufrago dell’isola dei famosi racconta di un flirt, breve ma intenso, che pare abbia lasciato un bel ricordo ad entrambi. “La nostra relazione è durata qualche mese. Ma in realtà non ci siamo mai detti addio”, confessa.

“Siamo stati molto bene insieme ma è durata pochi giorni, mi ha riempito di attenzioni. Se vivesse in Italia non nascondo che penserei ad un legame importante. Come fidanzato è l’uomo ideale. Dice sempre che cerca un campesino, cioè un ragazzo di campagna, un contadino, una persona semplice che non fa parte del mondo dello spettacolo. Infatti, non so perché è iniziata questa storia tra me e lui. Forse perché sono un chirurgo e dunque abbiamo parecchi argomenti di conversazione”, ha spiegato.