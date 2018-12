ROMA – Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip, si è sottoposto ad un intervento chirurgico. Su Instagram ha iniziato a girare un suo scatto che lo ritrae ancora in ospedale. L’ex concorrente de L’Isola dei famosi è ritratto in ospedale e molti fan sono in apprensione per lui perché appare a dir poco irriconoscibile oltre che indebolito. Urtis è stato anche molto criticato per la scelta di utilizzare ancora una volta su sé stesso il bisturi.

L’immagine arriva direttamente dal profilo Instagram di Antonello Lauretti, carissimo amico di Giacomo, che ha caricato sul social uno screenshot di una videochiamata fatta con il medico delle star dopo l’intervento. Le numerose pagine Instagram hanno, quindi, cominciato a pubblicare e fa girare la notizia che, a quanto pare, sembra essere stata immediatamente criticata dalla maggior parte degli utenti. Ritocchi su ritocchi, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stato addirittura definito irriconoscibile per via dei molti interventi ai quali si sottopone con molta frequenza.

“Che schifo, gonfiatevi e tiratevi quanto volete, da vecchio sarai una bambola di plastica”, “Che brutto esempio”, “Che tristezza di uomo”, “Vada a fare un intervento al cervello” e poi ancora “Che esagerazione. Tutti bombolotti senza espressione. W i segni del tempo che passa!”. Insomma, il web non sembra appoggiare la scelta di una nuova operazione e in molti lo fanno presente in modo palese. Sembra che per i fan ed i followers, Urtis stia un tantino esagerando e ora sono tutti molto curiosi di scoprire il risultato finale.

Ritenuto tutto troppo esagerato, il web si schiera assolutamente dalla parte opposta di Giacomo Urtis. Non ci resta che attendere sue personali notizie o spiegazioni per capire meglio cosa lo abbia spinto a ritoccarsi nuovamente. rtis potrebbe aver approfittato del periodo natalizio per sottoporsi a una nuova operazione per trasformare il suo aspetto. Già nel 2015 aveva sorpreso tutti trascorrendo le vacanze di Natale a letto dopo aver deciso di sperimentare su stesso un’innovativa tecnica per scolpire i muscoli della parte superiore del corpo e in particolare degli addominali.