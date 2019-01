ROMA – Giancarlo Magalli è stato pizzicato con la sua nuova (e giovane) fiamma. Di chi si tratta? Di Giada Fusaro, 22. I due, quarantanove anni di differenza, sono stati fotografati a braccetto dal settimanale Gente. Ma non solo.

La rivista svela anche qualche dettaglio in più sulla coppia. Dall’incontro con la mamma e i nonni di lei, fino alla camera suite presa insieme sulle sponde del Garda. Ma nonostante le foto e le indiscrezioni scovate, la 22enne non conferma la love story. “Siamo solo amici, è una persona speciale”, dice.

Ma chi è la giovanissima fidanzata di Giancarlo Magalli? Stando a quanto scrive Tpi, su di lei si hanno informazioni davvero drammatiche. “La 22enne di Lonato – scrive il sito – ha avuto un grande trauma da piccola, è stata abusata dal maestro di karate all’età di 12 anni”.

Ma se Giada preferisce essere più riservata, Giancarlo Magalli qualche giorno fa in un’intervista aveva parlato dell’amore ritrovato. “Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini – aveva rivelato – Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Questa vicenda, che sta effettivamente allietandomi la vita in questi ultimi tempi, non è pronta per essere diffusa”.