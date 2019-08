ROMA – Gianluca Vacchi ha deciso di pubblicare un video rovente su Instagram. Stavolta il filmato arriva direttamente dalla Sardegna. A bordo del suo yacht, Vacchi è circondato da bellissime modelle. Ad un certo punto l’imprenditore “sculaccia” le quattro ragazze, che sono appoggiate su un materasso, a mo’ di tamburo. Dopo questo siparietto bollente ecco il classico balletto di Vacchi che danza con le splendide ragazze. Un video provocante che è divento rapidamente virale, superando in breve tempo i 4 milioni di visualizzazioni sui social network.

Come spesso accade non sono mancati i commenti negativi, con un utente che scrive a Gianluca Vacchi: “Tu non rispetti le donne”. Subito è arrivata la risposta dell’imprenditore bolognese: “Io le rispetto molto. Impara a scherzare se vuoi rispettare la vita”.

Qualche settimana fa Vacchi aveva deciso di organizzare un inedito beach party ad alta quota sul suo jet privato. Anche in quel caso l’allegra comitiva si era esibita in un ballo sensuale, con Gianluca Vacchi che ovviamente era l’anima della festa con tanto di schiaffetti e palpatine al lato B delle ragazze. (fonte INSTAGRAM)