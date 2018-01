ROMA – Gianluca Vacchi ha un futuro nell’hard? A domandarselo è Dagospia, che riprende un articolo pubblicato da Novella 2000 e rivela che l’imprenditore bolognese, 51 anni, diventato famoso per i suoi balletti postati su Instagram, sarebbe pronto per lanciarsi nel mondo a luci rosse. Scrive Ivan Rota su Novella 2000:

Gianluca Vacchi, l’imprenditore diventato famoso per i suoi balletti su Instagram, è ormai orgoglio nazionale: sempre si è vociferato che fosse superdotato, ma ora è arrivata la conferma, complice un asciugamano birichino che ha permesso a tutti di vedere i “gioielli di famiglia”. Lo vedremo nel mondo dell’hard?

Per il momento, Vacchi si limita a mettersi in mostra, più o meno vestito ma mai nudo, per lo più circondato da donne bellissime e, come lui, molto attente alla cura del proprio corpo.