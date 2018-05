BOLOGNA – Gianni Morandi da “presidente” di Facebook a premier dell’Italia? Sui social network in molti invocano il cantante di prendere le redini del Paese. “Lui è l’unico che può formare un governo”, scherzano gli utenti e Gianni replica: “Per me va bene, ma non è facile andare d’accordo…guardate il Pd”.

Lo scherzo parte dai social e passa dai microfoni di Radio Rock, con alcuni cantanti come Francesca Michielin, Max Gazzè ed Ermal Meta che si dicono pronti a Gianni premier: “Pensaci Sergio, non ti devi preoccupare – è l’appello lanciato da Lodo de Lo Stato Sociale al presidente della Repubblica Mattarella -, Gianni Morandi può fare qualsiasi cosa in questo Paese e nessuno gli dirà mai niente”.

La risposta del simpatico Gianni Morandi non si è fatta attendere ed è arrivata puntuale come sempre sulla sua pagina Facebook: “Va bene ragazzi, riunisco la direzione della nazionale cantanti e poi si vede. Ma non è mica facile mettere tutti d’accordo, guardate il Pd… “.