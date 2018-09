ROMA – Gigi D’Alessio lo ha confermato ufficialmente: sposerà Anna Tatangelo. Ancora non si sa quando, ma le nozze ci saranno. Lo ha confermato lui stesso ospite a sorpresa di Wind Summer Festival.

D’Alessio è salito sul palco per esibirsi con un apprezzato medley delle sue principali hit, e la conduttrice, Ilary Blasi, non si è lasciata sfuggire l’occasione per domandargli se confermasse le indiscrezioni sul matrimonio con la storica compagna, madre di suo figlio Andrea.

“Sì, mi sposerò. Ma non ancora. Quando sarà lo dirò”, ha risposto Gigi. Una conferma della completa rappacificazione della coppia, che un anno fa si era separata. “Ci eravamo solo allontanati per un periodo, ora stiamo insieme e meglio di prima”, ha spiegato di recente D’Alessio a Tv Sorrisi e Canzoni. Tutte le coppie litigano. Io sono un maschio ‘alfa… sud’ e lei una donna alfa e in più facciamo lo stesso mestiere, quindi nascono delle discussioni”.

Ma se fino a poco tempo fa l’idea di un matrimonio, che per Gigi sarebbe il secondo dopo quello con Carmela Barbato nel 1986, sembrava solo un desiderio di Anna Tatangelo, adesso le cose stanno decisamente virando verso le nozze.