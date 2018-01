ROMA – Ritorno di fiamma tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? Il cantante napoletano ha smentito le voci che negli ultimi mesi hanno parlato di una rottura con la sua compagna e madre di suo figlio Andrea.

Ospite di Verissimo, su Canale 5, nella puntata che verrà trasmessa nel pomeriggio di domenica 27 gennaio, D’Alessio ha messo a tacere tutti i gossip dicendo che “Con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale”.

Intervistato da Silvia Toffanin, il cantante partenopeo ha confidato:

“In tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica: stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti”.

Alla conduttrice che lo incalzava domandandogli se ci fosse stata una crisi, D’Alessio ha risposto: “Stiamo bene. La verità è che a volte, stare un po’ distanti fa bene all’amore”.

Lo scorso autunno era stato il settimanale Oggi a parlare di una rottura ormai ufficiale tra i due:

“Un uomo provato, costretto a fare i conti gli ormai noti problemi economici. L’artista napoletano ha scelto sempre di onorare gli impegni, facendo di tutto per non far mancare nulla alla sua famiglia allargata. Rispettando gli accordi presi con la ex moglie Carmela Barbato oppure sostenendo i progetti imprenditoriali ambiziosi ma non sempre di successo di suo figlio Claudio. Anna ha fatto la sua parte, non si è mai tirata indietro.

Nei momenti difficili si uniscono le forze e lei ha dato tutto quello che poteva dare, lo ha sostenuto anche sul fronte economico. Il cantante, raccontano gli amici di sempre, si è però chiuso nel suo mondo, in un silenzio che ha creato nuove barriere nella coppia. (…) Il rapporto è dunque in una fase di stallo. Sui social si limitano a pubblicare impegni di lavoro e la showgirl aggiunge qualche scatto con suo figlio, tra un concerto e un altro già fissato da tempo. Una pausa di riflessione è molto spesso la vigilia di un addio. La crisi c’è e non viene nascosta, i sentimenti però non si cancellano da un giorno all’altro. Chi la conosce bene ne è sicuro: lei ama ancora Gigi. Quindi il punto definitivo non è ancora stato messo, tutti sono sicuri che potrebbero riprovarci ancora. Per capire se è tempo per «Un nuovo bacio». Questa volta il loro duetto più difficile”.