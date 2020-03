ROMA – Di nuovo rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due cantanti campani si sono nuovamente lasciati. E questa volta sembrerebbe essere la volta definitiva.

A confermare le voci che si erano diffuse alcuni giorni fa è stato lo stesso D’Alessio, che in un post su Instagram ha chiesto di rispettare la privacy sua e della ex compagna.

“Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti – ha scritto il cantautore neomelodico nel suo post – Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”.

La relazione tra D’Alessio e Tatangelo era cominciata ufficialmente nel 2006 ed è andata avanti tra alti e bassi, anche una ‘pausa’ nel 2017, fino all’annuncio di oggi, 3 marzo 2020. (Fonte: Instagram)