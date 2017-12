ROMA – Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo passeranno il Natale insieme? Il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, rivela uno scoop interessante: infatti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, anche se stanno attraversando ancora un periodo di forte crisi, potrebbero passare il prossimo Natale insieme, e questo non escluderebbe una pace tra i due, che non dovrebbe però essere immediata.

Gigi D’Alessio ha avuto sempre delle bellissime parole per Anna Tatangelo, ed in una intervista a “Bergamo Post” aveva rivelato che con la sua compagna non si era mai separato. La romana invece ha sempre scelto la strada del silenzio, e non ha mai voluto parlare della sua storia d’amore finita. Il loro legame comunque è stato molto forte, e coronarono il loro amore con la nascita del figlio, Andrea.

Tuttavia, scrive FidelityHouse, le ultime notizie su Anna Tatangelo non erano confortanti. Infatti sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini rivelò che la cantante romana non partecipò alla festa di laurea della figlia di Gigi D’Alessio, Ilaria. Il motivo dell’assenza non è ancora stato rivelato, tuttavia il settimanale è convinto che Anna Tatangelo festeggerà il Natale con il cantante napoletano.