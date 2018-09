ROMA – Gigi D’Alessio spiazza tutti e annuncia: “Per ora niente nozze con Anna Tatangelo”.

Di nozze si era parlato nelle settimane scorsa. La coppia sembrava ormai aver superato una lunga crisi. Ma ora Gigi D’Alessio, intervistato da Novella 2000, prende tempo:

“Hanno detto che mi sposo con Anna Tatangelo in Sardegna in Costa Smeralda e non è vero. Con lei va tutto benissimo, il bambino cresce, ma niente nozze e nessun cambio di casa. Ci stiamo benissimo. Ora mi applico sul mio nuovo disco e il prossimo concerto lo faccio vicino a Milano, a San Donato, il 29 settembre, per il Gruppo Ospedaliero San Donato”.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono fidanzati nel 2006 e quattro anni dopo dalla loro relazione è nato un bambino, Andrea. L’anno scorso una lunga crisi che ora sembra superata. Ma per ora, dice il cantante, niente nozze.