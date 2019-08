ROMA – Gigi Hadid ha trascorso una vacanza a Mykonos da dimenticare. La bellissima modella spiega il perché sul suo profilo Instagram. In un’immagine realizzata di fronte allo specchio con la sua camera personale, la Hadid scrive un commento nella didascalia decisamente privo di peli sulla lingua: “Non fatevi imbrogliare da instagram. Sono stata derubata. Non tornerò mai più. Non la raccomando. Spendete i vostri soldi da qualche altra parte”.

L’invito a non farsi imbrogliare dal famoso social network è dovuto al fatto che, nonostante la brutta esperienza confessata, Gigi Hadid ha riempito il suo profilo instagram ufficiale di molte immagini della vacanza greca, anche in compagnia della sorella Bella.

Tra i commenti sotto la foto anche quelli degli hater che le consigliano di non mettere la propria vita in vetrina su un social tanto popolare se poi ha paura di venire derubata. Il riferimento “non la consiglio” è invece riferito all’isola greca, in realtà una delle mete più ambite tra i vacanzieri estivi .

