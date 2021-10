Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati: la mamma di lei vuole denunciare il cantante per aggressione (Foto Ansa)

Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati. E pure in malo modo. Il motivo della rottura sarebbe un litigio avvenuto tra la mamma della modella, Yolanda, e il cantante. Ma non è finita qui: secondo il tabloid americano Tmz, tra le urla e gli insulti ci sarebbe stata anche un’aggressione, tant’è vero che la mamma di Gigi starebbe pensando di denunciare Zayn.

Gigi Hadid e Zayn Malik, la replica del cantante

La faccenda sarebbe dovuta restare privata, magari in attesa di placare gli animi, per poi annunciare la fine della loro relazione. Ma in mezzo ci si sono messe anche alcune persone vicine a Yolanda Hadid che hanno spifferato tutto alla stampa.

A quel punto Zayn Malik ha deciso di intervenire pubblicamente e su Twitter si è difeso così: “Ho accettato di non contestare i reclami derivanti da una discussione che ho avuto con un familiare della mia compagna che è entrato in casa nostra diverse settimane fa mentre la mia compagna non c’era”.

“Questa – aggiunge – era e dovrebbe essere ancora una questione privata, ma sembra che per ora ci siano divisioni nonostante i miei sforzi per riportarci in un ambiente familiare pacifico”.

Zayn Malik e Yolanda Hadid, i motivi del litigio

In sostanza l’ex One Direction ha ammesso di aver avuto un litigio con la suocera, o meglio con “un familiare della mia compagna” e questo perché Yolanda Hadid sarebbe entrata in casa sua mentre Gigi non c’era.

Il cantante però nega le accuse di aggressione: “Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid – afferma – e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli. Spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà verso la risoluzione di questi problemi familiari in privato”.

Zayn ha infatti ribadito di tenere alla sua privacy, alla quale presta particolarmente attenzione dopo la nascita della figlia Khai.