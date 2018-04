Gigi Hadid, com’è cambiata la modella dopo la malattia alla tiroide

LOS ANGELES – La bellissima modella Gigi Hadid, criticata molto sui social per la sua magrezza, ha dovuto più volte spiegare che da anni combatte contro la tiroidite di Hashimoto, una malattia autoimmune della tiroide che si manifesta con una infiammazione cronica della ghiandola.

“Per quelli di voi che sono così determinati a indagare sul perché il mio corpo è cambiato così nel corso degli anni, potreste non sapere che quando ho iniziato a 17 anni non mi era ancora stata diagnosticata la tiroidite di Hashimoto. Quelli di voi che mi descrivevano ‘troppo grossa per il mondo della moda’ vedevano l’infiammazione e la ritenzione idrica causate da questa patologia” ha scritto la modella. Gigi Hadid ha quindi spiegato che, dopo aver iniziato le cure, il suo organismo ha reagito meglio al cibo: “Adesso potrei essere ‘troppo magra’ per voi, onestamente non era questa magrezza quello che cercavo, ma mi sento più sana e sto ancora imparando e crescendo con il mio corpo giorno dopo giorno, come fanno tutti”.

“Se potessi scegliere, vorrei il sedere e le tette che avevo qualche anno fa – dice Gigi Hadid – ma non possiamo guardarci indietro con rammarico. Amavo il mio corpo prima e lo amo adesso. A te che stai leggendo: voglio tu ti renda conto che tra tre anni guarderai una vecchia foto e penserai: ‘Stavo così bene, perché ho sofferto per il commento stupido di qualcuno?'”.