E’ nata la figlia della modella e del cantante Zayn Malik.

Gigi Hadid mamma, è nata la figlia della modella e del cantante Zayn Malik. E’ nata la figlia della modella Gigi Hadid e il cantante Zayn Malik.

Ad annunciare il lieto evento è stato il cantante inglese che ha postato su Instagram uno scatto in bianco e nero che ritrae la sua mano che stringe quella della piccola.

“La nostra bambina è qui, sana e bella – ha scritto -.

Provare ad esprimere a parole come mi sento in questo momento sarebbe un compito impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è al di là della mia comprensione.

Grato di conoscerla, orgoglioso di chiamarla mia, e grato per la vita che avremo insieme”.

Poco dopo anche Gigi Hadid ha voluto pubblicare sui social uno scatto. “La nostra baby girl si è unita a noi sulla terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata”.

Gigi Hadid mamma, l’annuncio dello scorso aprile

Poche settimane fa Gigi aveva condiviso su Instagram una foto del pancione.

La gravidanza della top model era stata svelata lo scorso aprile quando la Hadid, ospite di Jimmy Fallon, aveva confermato i gossip che circolavano da tempo.

“Congratulazioni per l’attesa!”, aveva detto il conduttore durante il Tonight Show.

“Grazie mille – aveva replicato lei -. Avremmo voluto decidere noi come annunciarlo, ma siamo molto eccitati, felici e grati per gli auguri”. (Fonti: Instagram, Dilei.it).