Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto a Milano, l’annuncio sui social FOTO

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto a Milano. La coppia lo ha annunciato sui social con una foto in cui si baciano: “Abbiamo detto SI. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita”.

La coppia è convolata a nozze civilmente ieri, mercoledì 12 maggio: “Siamo felici di una felicità nuova, siamo marito e moglie e non vedevamo l’ora”. E ancora: “Arriverà poi anche il giorno che ‘SI’ lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico”.

Lo avevano annunciato da tempo ma poi avevano dovuto rimandare a causa del Covid. Ieri, a sorpresa, hanno suggellato il loro amore. La coppia ha già una figlia, Mia, nata il 25 settembre 2020. I due si sono fidanzati nel marzo 2018, dopo aver concluso le storie con Vittorio Brumotti (la Palmas) e con Federica Pellegrini (Magnini).