MILANO – Filippo Magnini e Giorgia Palmas stanno insieme.

Fotografati alcuni giorni fa mentre si scambiavano baci appassionati, i due hanno ufficializzato la loro storia con un’intervista al settimanale di gossip Chi in edicola mercoledì 18 aprile.

L’ex nuotatore e l’ex velina di Striscia la Notizia hanno entrambi due storie lunghe e importanti alle spalle: lui è stato legato per anni alla nuotatrice Federica Pellegrini, lei al campione di bike trial Vittorio Brumotti e prima ancora al calciatore Davide Bombardini, dal quale nel 2008 ha avuto una figlia, Sofia.

Nessuno dei due, però, si pente di nulla del passato:

“Nessuno dei due si pente degli amori passati anzi, è grazie anche a quelle esperienze che oggi abbiamo la maturità di dire che siamo finalmente felici. Se pensiamo già a un futuro insieme? Sì, ma ci andiamo coi piedi di piombo, ma con un cassetto pieno di sogni”.

Giorgia ha rivelato come Filippo l’ha conquistata: “Mi ha conquistata con il suo tiramisù: me l’ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano”.

“È vero, è stata una scena da film che sognavo da tempo”, ha aggiunto Filippo Magnini. “Ero single ormai da un anno dopo la fine della storia con Federica e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: ‘Sarebbe perfetta, lo sento’. E così è stato. Ho iniziato questa storia con lei pensando da subito che fosse definitiva”.