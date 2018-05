ROMA – Intervistata da Verissimo, Giorgia Palmas confessa di essere molto innamorata di Filippo Magnini: “Sono molto felice e sono innamorata. Io e Filippo abbiamo una visione della vita e del futuro molto simile. Mi ritengo fortunata perché ho incontrato una persona sana, speciale, equilibrata e che mi fa anche morire dal ridere”.

Poi parlando della fine del rapporto con Brumotti ha voluto chiarire: “La rottura è avvenuta quasi un anno fa. È stata una bella storia d’amore, ma che aveva un termine. Non siamo rimasti amici”.

Non molto tempo fa era stato lo stesso Magnini, ex fidanzato della campionessa olimpica di nuoto Federica Pellegrini, ha rivelare al settimanale ‘Chi’ i suoi sentimenti per Giorgia. “Il nostro? È un amore da sogno”, aveva detto al magazine diretto da Alfonso Signorini.

“Ero single ormai da un anno dopo la fine della storia con la Pellegrini e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato”.