Dopo aver rivelato di essersi sottoposta ad un intervento di endometriosi, Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, è stata presa di mira dagli haters. Di conseguenza ha deciso di allontanarsi per un po’ dai social.

Giorgia Soleri insultata sui social dopo l’operazione per endometriosi

Giorgia Soleri, 25 anni, influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin, è stata attaccata duramente nei giorni scorsi dopo aver raccontato del suo intervento di endometriosi. La ragazza ha così deciso di pubblicare alcuni screenshot delle offese sulle sue Instagram Stories. Una di queste, di una donna, era: “Chissà Damiano che due palle gli sono venuta per dover sopportare sempre questa incessante lagna”.

Pochi giorni prima alcuni haters avevano provocato la 25enne a proposito della sua relazione con Damiano, in particolare sull’assenza di quest’ultimo dopo l’operazione. “Non posso ricevere visite”, aveva risposto Giorgia Soleri, in riferimento alle norme imposte agli ospedali per l’emergenza Covid. E così, poche ore dopo gli attacchi, la 25enne ha deciso di prendersi una pausa dai social, almeno per il momento.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin lascia i social

L’annuncio sempre su Instagram: “E’ un periodo estramamente delicato, ho bisogno di concentrarmi su me stessa e sul recupero post operatorio. Il mio corpo ha bisogno di attenzioni e di energie. E la mia salute mentale (che, come immaginerete, è messa a dura prova dopo un intervento) deve essere tutelata”.