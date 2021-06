Giorgia Soleri è una modella e influencer nota per essre la compagna di Damiano dei Maneskin. La loro relazione è stata resa nota dal cantante dei Måneskin sperando in questo modo di frenare i paparazzi che lo tormentano da tempo soggiornando giorno e notte sotto casa sua.

Giorgia Soleri, la bisessualità e il femminismo

Giorgia Soleri ha molti follower sui social. La giovane che ha avuto un merito grande, ossia quello di far conoscere al mondo l’esistenza della vulvodinia, malattia che provoca la sensazione di dolore e di bruciore nell’area vulvare pur in assenza di lesioni cliniche visibili, ha risposto ad alcune domande su Instagram e si è dichiarata apertamente bisessuale.

“Non ho mai detto di essere omosessuale! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce… Comunque no, sono bisessuale!” Nella sua biografia invece, la ragazza si definisce una “femminista guastafeste”. Il fidanzamente con Damiano va contro le sue conzionzioni femministe? La Soleri, a queste voci ha replicato spiegando: ” Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione, che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente… Perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?

Chi è Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha 25 anni, è una modella e influencer. Sui social si mostra dalle foto più semplici in casa mentre legge un libro, fino agli scatti provocanti e ai progetti lavorativi. Come quello dell’ultimo spot della birra Moretti, in cui Giorgia è una delle protagoniste. Sulla sua biografia di presentazione si legge: “Poso, amo, mostro il cu*o su Instagram e mangio amatriciana, nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”.