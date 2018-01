ROMA – Alice Rachele Arlanch, 22enne trentina che ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2017, sarà la madrina del Giro d’Italia del 2018.

Alta 1.78m, capelli castani e occhi verdi, nonché tifosissima del Milan, Alice è stata ufficialmente presentata ieri dagli organizzatori del Giro d’Italia insieme alla maglie che saranno indossate dai migliori ciclisti (rosa sponsorizzata da Enel per la classifica generale; ciclamino Segafredo per la classifica a punti; azzurra Mediolanum per la classifica scalatori; bianca Eurospin per i migliori giovani).