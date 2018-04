ROMA – Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati.Ad annunciarlo è stata la stessa ex protagonista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. In un video postato su Instagram, De Lellis ha spiegato:

“Avete capito che sono una ragazza che va dritta al punto senza tanti giri di parole – spiega Giulia ai suoi followers – quindi mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati. Non devo elencare i motivi, noi i panni sporchi preferiamo lavarli in casa”.